Napoli, Di Lorenzo: "Conte l'uomo giusto per un sogno"

Di Lorenzo e il rapporto con Conte e i leader della squadra

"Da capitano sono un po' più vicino all'allenatore, fin dal primo giorno ho avuto un rapporto diretto e sincero col mister. La sincerità è alla base di tutto. Conte è un allenatore forte, conoscevamo le sue qualità. Siamo contenti di averlo con noi. Ho saputo di lui quando ero all'Europeo. Dopo 10 mesi posso dire che è quello giusto. Alla base delle grandi vittorie e delle grandi squadre c’è un grande gruppo, se ci sono persone che si vogliono bene è fondamentale. Affronteremo difficoltà come già accaduto, ma dipende dalla reazione e da come si affrontano: se c’è un gruppo sano, è più facile superare i propri limiti. Tutti devono essere leader, più o meno carismatici. Un nome? Lobotka parla poco ma in campo quando la palla pesa la cerca e non si nasconde. Ci sono leader tecnici e leader ognuno a modo suo. Lui si prende responsabilità in campo, poi magari non parla tantisismo ma è il primo a battagliare. Tanti ragazzi devono trascinare gli altri, a partire dai più esperti”.