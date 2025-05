Conte e la lotta scudetto con l'Inter: "Lecce importante, ma non dimentichiamo..."

Antonio Conte ha presentato Lecce-Napoli , gara valida per la quartultima giornata di Serie A , In programma domani, sabato 3 maggio, alle 18: "Mancano quattro partite per tutti, sia per noi sia per il Lecce non può essere la partita più importante dell’anno, ne mancano altre tre. Abbiamo, ovviamente, obiettivi diversi. Definire la partita importante mi sembra l’aggettivo giusto", ha esordito l'allenatore degli azzurri.

Conte prima di Lecce-Napoli: "Non ci sono formule infallibili"

Conte ha aggiunto: "Abbiamo cercato nell’emergenza di trovare la formula giusta. Non ci sono delle formule infallibili. Tutto dipende dal risultato. Cerchiamo di fare di necessità virtù. Cerchiamo di mettere i giocatori migliori e di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questo periodo. Abbiamo dovuto trovare degli accorgimenti. L’idea tattica, l’atteggiamento sono sempre rimasti. Altrimenti non avremmo i numeri che abbiamo. Non avremmo la migliore difesa in Europa se ci fosse approssimazione".

Conte: "Contro il Lecce è sempre una partita diversa dalle altre"

Una partita dal sapore speciale: "È sempre una gara diversa dalle altre, sono nato lì, sono diventato uomo a Lecce. Il sentimento che ho nei confronti di Lecce e dei leccesi non me lo potrà cambiare niente e nessuno, qualsiasi cosa si possa pensare e dire. Il sentimento mi legherà a vita, anche se vivo a Torino, ho i genitori e casa a Lecce. Nell'anno sabbatico ho vissuto tanto lì, è una bella città, ho amici, ma sicuramente è una partita diversa perché in quello stadio ci sono cresciuto, in quella società, prima di andare via".