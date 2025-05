Lavezzi: "Quanto amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono"

Il ritorno di Lavezzi a Napoli è stato speciale per la piazza azzurra . Il Pocho è rientrato al Maradona in occasione del big match vinto contro il Milan dello scorso 30 marzo. Insieme a lui altre due leggende azzurre come Careca e Alemao . Il club ha pubblicato su Youtube uno speciale sul suo ritorno in città e Lavezzi ha espresso tutto il suo amore per la squadra: "Sento l'amore della gente e sono molto grato di questo. Cerco di far vedere che ho tanto amore per questo club e per questa gente che mi hanno fatto diventare quello che oggi sono".

Napoli, le parole di Lavezzi per il ritorno al Maradona

Lavezzi aggiunge: "Tornare dopo tanti anni è stata una cosa emozionante. Uno ha scelto di venire qua perché il Napoli era molto conosciuto per Diego, ho accettato sapendo che era la squadra di Maradona. Poi però quando vieni qua ti rendi conto di come la gente in città vive il calcio". Proprio in occasione del suo ritorno a Napoli, Lavezzi ha posato per una foto con la statua del Pibe de Oro nella "pancia" dello stadio. "Napoli per me è stato un colpo di fortuna e bellezza. L'ambiente che si creava già arrivando allo stadio nel pullman, la gente che veniva alla stadio, ti metteva la pelle d'oca. Non vedevi l'ora di scendere in campo".