A Napoli spunta l'edicola votiva con McTominay

A Napoli, in via San Nicola a Nilo, un'ex edicola votiva è stata trasformata in un tributo al centrocampista scozzese Scott McTominay. Un artista anonimo ha dipinto il suo volto nella nicchia un tempo dedicata alla Madonna, con la scritta "McFratm" e "N4", in riferimento al possibile quarto scudetto del Napoli.