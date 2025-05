Il Napoli di Conte vanta un record: mai era successo nella sua storia

Il Napoli di Antonio Conte non ha soltanto la migliore difesa dei cinque tornei top d’Europa (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1): dopo 35 giornate, vanta anche la miglior difesa della storia del club nell’era dei tre punti e del campionato a venti squadre. Un primato da difendere in tutti i modi, è lo scudetto a chiederlo. Il gruppo ha subìto finora 25 gol, poco più di mezzo a partita (la media è 0,7), tre meno dei 28 incassati in 38 giornate dal Napoli di Luciano Spalletti campione d’Italia nel 2023. Quella fuoriserie, sotto il profilo difensivo, mantiene per ora il vantaggio nei clean sheet: furono 18 alla fine, contro i 17 collezionati finora dalla capolista di Conte. Anche questo, però, è un primato stagionale: nessuno come gli azzurri nei cinque top campionati europei. E ce n’è un altro da raggiungere: se la porta di Meret resterà blindata contro Genoa, Parma e Cagliari sarà record assoluto del club nell’era dei tre punti e delle venti squadre. Tenere così alti i numeri della difesa non è stata e non sarà un’impresa fine a se stessa: è la linfa che ha alimentato la maratona e che nutre il sogno scudetto.