Once upon a time a Manchester. C’era una volta Kevin De Bruyne, lo scapolo d’oro d’Europa. Un campione, un mago del calcio, un fuoriclasse che dopo dieci anni di Premier con il City ha annunciato la fine della sua avventura. «Cara Manchester.... Che ci piaccia oppure no, è giunto il momento dell’arrivederci», lo stralcio sostanziale - e per lui struggente - del messaggio pubblicato sui social un mesetto fa. Da quel momento, apriti cielo: la fila. Perché d’accordo, Kevin compirà 34 anni il 28 giugno, ma è pur sempre di KDB che si parla: un giocatore pazzesco. Uno dei più grandi talenti dell’era moderna che ora, dicevamo, è anche uno dei giocatori più ambiti sul mercato degli svincolati: scapolo d’oro, non parametro zero. Un numero che non può essere abbinato a lui. La prima parte della storia è questa, la seconda è un’altra: dall’Inghilterra è partita una voce clamorosa che vuole anche il Napoli alle prese con quest’idea . Sì, il club di De Laurentiis sta facendo questo tentativo prestigioso: una volta acquisito il ritorno in Champions, con l’entusiasmo nella coda per una stagione che Conte e la sua squadra stanno trasformando in un sogno, è nato anche un sogno di mercato.

De Bruyne, amico mio

De Bruyne, tra l’altro, ha referenze di primissima mano su Napoli e il Napoli: nel 2017 s’è sposato a Sant’Agnello, nei pressi di Sorrento; conosce bene città e dintorni avendoli visitati più volte con Mertens; e Romelu Lukaku, belga come lui, una vita in nazionale insieme con lui, è un amico fidato. È un grande anfitrione: Kevin avrebbe già una base forte. Forte come la suggestione di mettere un giocatore del genere nell’impianto che sta nascendo e nella squadra da affidare a Conte. Già: il tentativo del Napoli costruito dal ds Manna conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato e contiene le garanzie che il tecnico si aspetta in vista della prossima stagione, da vivere in campionato e in Champions, con la Coppa Italia e magari la Supercoppa sullo sfondo. E soprattutto con l’ambizione di poter competere ad altissimi livelli ovunque, su tutti i fronti. De Laurentiis è appena rientrato in Italia dalle Maldive e nelle prossime ore si trasferirà a Napoli per continuare ad affrontare tutti i temi fondamentali per la costruzione del futuro: dai programmi tecnici da scrivere insieme con l’allenatore e Manna, alle strutture. I l centro sportivo e lo stadio (argomento che sarà sul tavolo di un incontro con il sindaco Manfredi nel fine settimana). Ma queste sono alte storie.

Il futuro

De Bruyne, nel frattempo, si avvia a chiudere la stagione al City prima di decidere il suo futuro: 25 presenze e 4 gol in Premier, per il momento; l’ultimo qualche giorno fa, decisivo, fruttato la vittoria contro il Wolverhampton. Su di lui, tra le tante pretendenti, c’è anche il Liverpool, ma Napoli sarebbe una scelta di vita, un cambiamento radicale dopo tanti anni di Manchester e Inghilterra. Di Merseyside. Si vedrà. Ma resta l’importanza della traccia per il futuro: il Napoli è in lotta per lo scudetto e non vuole fermarsi. E il tentativo di chiudere un colpo del genere darebbe a Conte la misura della grandezza dei programmi. Tra l’altro con il patrimonio accumulato attraverso la cessione di Kvara (70 milioni) e la prossima di Osimhen (75), e magari arricchito da altre cessioni eventuali, la campagna acquisti estiva potrebbe superare ogni aspettativa. Fino a fine maggio, però, c’è il sogno primario da coronare: la lotta scudetto è nel vivo, mancano tre giornate e domenica arriva il Genoa al Maradona. Magari il Napoli ha conquistato un tifoso in più. Di nome Kevin.