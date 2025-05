Il Napoli si è giocato il jolly. Ma lo scudetto è nelle mani di Conte

Il Napoli si è giocato il jolly. Adesso non potrà più sbagliare. Il pareggio con il Genoa riapre completamente la corsa scudetto, riaccende le speranze all’ Inter e fa diventare le ultime due giornate incandescenti. Conte andrà a Parma e poi giocherà all’ultima con il Cagliari, Inzaghi dovrà vedersela a San Siro con la Lazio e poi farà visita al Como. Non c’è niente di scontato, non ci sono partite facili, non si possono fare calcoli. Bisognerà conquistarsi la vittoria centimetro per centimetro, con il sudore, con la fatica, con voglia e determinazione. Lo scherzetto che ha fatto Vieira a Conte rischia di assumere un peso enorme nell’economia del campionato. Il Genoa si è giocato la partita a viso aperto, senza voglia di fare la comparsa. Pressing a tutto campo, grande coraggio, è andato due volte sotto e due volte ha riacciuffato il pareggio. Ha fatto una fatica tremenda il Napoli a costruire, asfissiato dalla vivacità rossoblù. Non ha trovato spazio, è stato costretto spesso a ricorrere al lancio lungo e probabilmente per la prima volta ha sentito tanta pressione addosso. Inevitabile in una corsa così intensa. Non sono bastati gli acuti di Lukaku e Raspadori, nemmeno i due assist di McTominay. Con un solo punto di distacco il discorso resta apertissimo, gli applausi finali del Maradona sono la migliore benzina per ripartire. Il pallino è ancora nelle mani di Conte, il migliore senza dubbio per gestire questo rush finale.

L’emozionante finale di campionato non sta comunque condizionando il club. La qualificazione in Champions era l’obiettivo prefissato ed è stato raggiunto con largo anticipo, questo ha consentito di accelerare tutte le mosse per programmare al meglio la prossima stagione. Le trattative di mercato emerse negli ultimi giorni sono lì a testimoniare che il progetto è destinato a crescere, così come la squadra, in qualità e in esperienza. Prendere Kevin De Bruyne sarebbe un colpo sensazionale, di respiro internazionale. D’accordo, non è più giovanissimo e non è più nelle condizioni di giocare 60 partite a stagione. Ma, in un Napoli che dovrà cambiare abitudini rispetto a quelle di quest’anno con i tre impegni settimanali, sarebbe un vero lusso avere a disposizione un asso così nelle inevitabili rotazioni. Non solo la genialità delle sue giocate, le illuminazioni che gli fanno inventare calcio e lo hanno fatto diventare il mago degli assist, ma anche le sue grandi doti balistiche. Con KDB tutti i calci piazzati diventerebbero un’arma micidiale.

Per chi vuole fare step in avanti sono dettagli che vanno considerati. Così come sarebbe un rinforzo top Jonathan David, gioiello di quel Lilla dove hanno un grande fiuto per i bomber (non è un caso se prima di lui hanno lanciato nel grande calcio Leao e Osimhen). Il canadese è un attaccante moderno, non solo bravo a finalizzare ma anche prezioso nel cucire il gioco, capace di legare con i centrocampisti e trasformarsi anche in un ottimo rifinitore. Entrambi potrebbero rappresentare anche una svolta nella ventennale politica societaria di De Laurentiis, sotto la sua gestione non ci sono mai stati colpi del genere a parametro zero. Un altro segnale importante, un’altra garanzia per il Napoli che sarà. Il club è pronto a fare grandi investimenti per costruire una squadra in grado di tornare a competere anche in Europa. L’orizzonte è chiaro, resta solo da sciogliere il nodo del timoniere. L’enigma sul futuro di Conte è l’unico che preoccupa i tifosi del Napoli. Per ora parlarne è noioso, fra due settimane sarà tutto più chiaro. Comunque vada.