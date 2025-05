Scudetto, Conte sa come si fa: il precedente alla Juve di 13 anni fa

C’era una volta la primavera 2012 e poi i giorni nostri, ancora di primavera e tensione latente: gli sembrerà di vivere le stesse scene. Sì, Antonio Conte ha avuto un flashback : un pareggio in casa alla 36ª giornata, a due dalla fine del campionato e con tre punti di vantaggio che all’improvviso diventano uno. Ma ora deve completare l’opera: perché all’epoca, stagione 2011-2012, riuscì prima a vincere le ultime partite e poi a conquistare lo scudetto alla guida della Juventus . Chi l’avrebbe mai detto che a confortare i tifosi del Napoli ci avrebbe pensato la Juve? Un precedente, la storia . Il cammino di Conte: in un momento di confusione generale, a poche ore dal pareggio maturato al Maradona contro il Genoa dopo essere andati due volte in vantaggio, è lui la garanzia. Dovrà essere ancora lui, l’uomo in più .

Napoli ancora padrone del suo destino: la situazione

Il Napoli s’è risvegliato con l’Inter più vicina: un punto appena. Vantaggio ridotto di due passi rispetto alla scorsa settimana, ma pur sempre vantaggio. Ovvero: gli azzurri continuano a essere padroni del proprio destino. E la filosofia dell’allenatore, spiegata con la bocca amara a fine partita, tutto sommato regge: «Ci siamo giocati il bonus. Abbiamo fatto uno dei sette punti che servivano». E qui entra in ballo quello che chiameremo: la situazione Conte. Correva l’anno calcistico 2011-2012 e alla terzultima giornata la Juventus del signor Antonio comandava la classifica con 77 punti a più tre sul Milan, secondo con 74. Il quadro finale della 36ª dell’epoca fu il seguente: la Juve pareggiò in casa con il Lecce terzultimo per 1-1 e si portò a 78, mentre il Diavolo vinse a San Siro con l’Atalanta per 2-0 e scalò a quota 77. A tredici anni di distanza, dopo il pareggio al Maradona e una vittoria a Torino, domenica la classifica è diventata così: Napoli 78 punti e Inter 77. Nerazzurri da meno tre a meno uno, rosicchiando due punti. Un revival in piena regola.