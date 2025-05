Infortunio Lobotka, c'è il comunicato del Napoli: condizioni e tempi di recupero

Lobotka, infortunio contro il Genoa: c'è il rischio che la sua stagione sia finita

Lobotka si è infortunato in occasione dell'ultima gara di campionato, domenica scorsa al Maradona contro il Genoa, lasciando il campo al 12' del primo tempo. Già la scorsa settimana, il centrocampista del Napoli aveva riportato un "trauma distorsivo", sempre alla caviglia destra. Per Lobotka c'è il rischio che la sua stagione sia finita. In forte dubbio la sua presenza al Tardini contro il Parma.