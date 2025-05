Juan Jesus rivela: "Ecco cosa ci dice Conte". E sullo scudetto...

Juan Jesus , fermo da quattro partite a causa di un infortunio, ha rilasciato una lunga intervista a Radio CRC in vista della partita contro il Parma , penultima giornata di campionato: " Sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile , nonostante all'inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. Voglio esserci anche io ".

Napoli, Juan Jesus: "Non esistono partite facili"

"Nessuno ad inizio anno diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto - ha proseguito il difensore brasiliano - essere lì oggi a due partite dalla fine è un qualcosa che ci fa onore ed è la prova del lavoro che abbiamo fatto dal ritiro fino alla fine". Il centrale è anche tornato sul pareggio contro il Genoa: "Non esistono partite facili: dall'altro lato del campo c'è una squadra che prepara la partita per metterti in difficoltà. Ogni squadra gioca per vincere. Sicuramente il pareggio ci ha lasciato un po' di dispiacere, ma siamo lì al primo posto ed abbiamo sempre fatto di tutto per vincere le partite. Errori difensivi? Non giudico i miei compagni, tutto può capitare: nel calcio ci sta sbagliare. A Bologna ho sbagliato io, ho perso l'uomo ed abbiamo pareggiato mentre potevamo vincere".

"Il Parma è una squadra forte. Ecco cosa ci dice Conte..."

Poi, sul Parma: "È una squadra forte, quando ci abbiamo giocato contro al Maradona ci ha messo in difficoltà. Hanno ragazzi davanti velocissimi e quindi dobbiamo stare attenti alle ripartenze. Conosco Chivu, è stato un maestro per me all'Inter: è molto bravo a preparare le partite. Dobbiamo stare attenti ai contropiedi, dobbiamo tenere noi la palla e gestire la partita. L'obiettivo deve essere quello di comandare la gara". Infine, sulla corsa scudetto e Conte: "Il campionato non si vince sempre come due anni fa, si combatte spesso fino alla fine. Bisogna capire che non ci vuole troppa euforia: è un momento importante per noi e difenderemo questo primo posto fino alla fine. Cosa ci dice Conte? Il mister è uno che sa dire le cose nel modo ed al momento giusto. Ci carica sempre e sa le parole che deve dire: è una delle persone con il carattere più forte che conosco. Lui sa tirare fuori il meglio di noi e prima delle partite sa come parlare".