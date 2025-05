David annuncia l'addio al Lilla: c'è il Napoli alla finestra

Jonathan David lascerà il Lilla dopo cinque stagioni. Il venticinquenne attaccante canadese ha annunciato il suo addio attraverso un video sui social: si svincolerà a fine stagione con un bilancio di 109 gol in 231 partite in tutte le competizioni con il club francese. Sabato, alle 21, allo stadio Pierre-Mauroy , contro il Reims in Ligue 1 , la sua ultima partita con la maglia del Lilla.

David saluta il Lilla: "Spero che con i miei gol sia riuscito a portarvi gioia"

David ha ringraziato compagni di squadra, allenatori, staff e sociatà. Poi, rivolgendosi ai tifosi, ha aggiunto: "È ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui. Spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi gioia, soprattutto il titolo di campione di Francia (nel 2021) e il Supercoppa di Francia (sempre nel 2021). So che non ho avuto un inizio facile, ma mi siete sempre stati accanto, sostenendomi in tutti i momenti difficili".

David, gli agenti sono già stati a Napoli

A fine marzo, David aveva dichiarato di sognare di giocare nella Liga, ma è in cima alla lista dei rinforzi dell’attacco del Napoli per la prossima stagione. Lo scorso 10 maggio, mentre giocava contro il Brest, i suoi agenti sono sbarcati nel capoluogo campano per discutere in merito a un accordo sospeso tra ingaggio e una commissione alla firma molto ingente. David e De Bruyne sono trattative nel pieno, ca prescindere dalla situazione legata al futuro di Conte: il Napoli vuole chiuderle presto entrambe, anche perché l’apertura è totale su entrambi i fronti.