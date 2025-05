Il Napoli cerca gloria a Parma: Conte all’esame Scudetto

Una marea azzurra è pronta a “invadere” Parma. Un Tardini da tutto esaurito farà da cornice alla partita tra i ducali e il Napoli. Novanta minuti che diranno molto (e forse tutto) sugli obiettivi delle due squadre. Gli uomini di Antonio Conte , nel testa a testa Scudetto con l’Inter, avevano a disposizione un “bonus” pareggio: la brutta notizia per i partenopei è che questo è stato usato già contro il Genoa. Per cui, ora non si può più sbagliare, serve vincere per mettersi alle spalle il 2-2 del “Maradona”. Con la speranza, poi, che da San Siro arrivino buone notizie.

Napoli, 3.500 a Parma per sognare lo Scudetto in anticipo

A Milano, infatti, l’Inter affronterà la Lazio: una super sfida tra due squadre che, anche in questo caso, hanno assoluto bisogno dei tre punti per non mollare i rispettivi obiettivi. Una partita dall’esito incerto, che dalle parti di Napoli si augurano possa regalare belle sorprese. In primis, però, devono essere proprio Lukaku e compagni a non sbagliare. Servirà la carica dei tifosi partenopei, che non faranno mancare il loro supporto a Parma. Il questore della città emiliana, Maurizio Di Domenico, ha annunciato che saranno 3.500 i biglietti disponibili per il settore ospiti, aggiungendo che lo stadio sarà sold out. Una presenza massiccia, quindi, anche di tifosi campani, che sognano una giornata di festa con un turno di anticipo.

Napoli, il futuro di Conte non deve distrarre

Sullo sfondo, però, ci sono le questioni extra campo. Le voci di mercato non si fermano mai, né per i giocatori e né per gli allenatori. E Conte è storicamente uno degli allenatori più chiacchierati. Carattere "intenso", che lo ha portato più volte anche ad addii anticipati, unito a una capacità incredibile di tirare fuori il meglio dal materiale umano e tecnico che ha a disposizione. È naturale che sia ambito, e di “spifferi” in tal senso ce ne sono molti e da tempo, ma ora non è il momento delle questioni extra campo: le chiacchiere e gli scenari ipotetici non devono distrarre il gruppo squadra da un obiettivo troppo importante quanto difficilmente pronosticabile a inizio stagione.

Qui Parma: Chivu non vuole e non può fare da sparring partner

Nell’attesa che accompagna verso il duello a distanza con l’Inter, però, non bisogna dimenticarsi dell’avversario in campo. Il Parma, infatti, non ha assolutamente intenzione di fare da sparring partner al Napoli. Non se lo può permettere, perché il match point fallito contro l’Empoli ha rimesso in discussione la salvezza dei ducali, ora con quattro punti di margine sui toscani e sul Lecce. Serve l’ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo prima degli ultimi novanta minuti. E, allo stesso tempo, a Chivu non dispiacerebbe certo fare un regalo all’Inter, squadra con cui, da giocatore, ha scritto la storia.