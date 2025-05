Mancini: "Napoli favorito per lo scudetto. Samp? Il suo palcoscenico è la Serie A"

Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport a margine della II edizione del Premio Nazionale Gianni Di Marzio a Portofino, è tornato a parlare della Sampdoria dopo la retrocessione (per il momento congelata) in Serie C. "Io parlo da tifoso, mi spiace come è andato a finire il campionato perché c'era la possibilità per farcela. La Samp ha una grande storia che sono i suoi tifosi, i migliori al mondo. Deve ripartire da questo, son tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra nei momenti belli e in quelli brutti, e sarà sempre così. Non ho idea neanche di cosa sia successo in Serie B, vedremo cosa accadrà". Il riferimento è alla situazione del Brescia e la possibile penalizzazione, che ha fatto rimandare le date dei playout. Poi un pronostico sullo scudetto: "Penso che la squadra di Conte abbia un vantaggio abbastanza grande".