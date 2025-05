Dove si vedrà Napoli-Cagliari in tv: c'è l'ipotesi in chiaro, ecco dove

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Cagliari , la partita che può sancire la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. La Prefettura di Napoli ha chiesto a DAZN la trasmissione in chiaro della partita , per tutti, almeno in Campania. Sono, infatti, circa 400mila tifosi azzurri che si sono collegati online nel tentativo di acquistare un biglietto per una partita che può far rima con storia. ovviamente, domanda superiore all'offerta.

Prefettura e Comune di Napoli predispongono tre maxischermi

Dato l’enorme interesse per il match, che rende impossibile esaudire la richiesta di migliaia di tifosi partenopei di un titolo di ingresso per essere presenti in prima persona al Maradona, la Prefettura ed il Comune hanno predisposto tre grandi maxischermi nelle piazze più grandi della città: a Scampia, nella zona della chiesa del Carmine e nei pressi del Palazzo Reale. Il Prefetto ha inoltre chiesto a Dazn di trasmetterà in chiaro la partita decisiva: per tutti, come detto, almeno nella regione Campania.

Secondo tempo di Napoli-Cagliari in chiaro su Dazn? Valutazioni in corso

Ciò nonostante, Dazn, almeno per ora, non avrebbe inteso acconsentire all'istanza. Dopo aver versato circa 700 milioni di euro per i diritti esclusivi della Serie A, l'emittente non sarebbe orientata a trasmettere la gara in chiaro. Si potrebbe, a questo punto, raggiungere un'intesa per la trasmissione in chiaro della diretta del secondo tempo di Napoli-Cagliari. Una strada di mezzo tra le esigenze economiche della pay tv e quelle di un'intera comunità.