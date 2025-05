Napoli, i tifosi accolgono l'appello di Conte: niente striscioni con "numeri a caso"

NAPOLI - Cresce l'attesa per Napoli-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A. Venerdì 23 maggio, gli azzurri sfidano il Cagliari al 'Maradona' con un solo obiettivo: conquistare i tre punti che significherebbero quarto scudetto della storia. Ci crede la squadra, ci crede Antonio Conte che, dopo la partita di Parma, aveva lanciato un appello ai tifosi in estasi dopo lo 0-0 del 'Tardini' e il contemporaneo pareggio dell'Inter, bloccata dalla Lazio a San Siro: "Rimaniamo sul pezzo, stiamo concentrati e non voglio vedere in giro bandiere con numeri a caso".