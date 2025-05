Napoli, febbre da scudetto: Conte porta la squadra in ritiro e in città si prepara la festa

NAPOLI - Napoli si prepara alla partita decisiva per l'assegnazione dello scudetto , domani sera (venerdì 23 maggio), allo Stadio Maradona contro il Cagliari , mentre l' Inter affronterà il Como in trasferta. "Avremo come comune una 'no stop' 24 ore su 24 dei trasporti: si tratta di un grande sforzo da parte di Anm, il maggiore mai fatto finora, sarà una prova del fuoco", le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , nel corso del punto stampa di questa sera in Prefettura al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica concernente le misure organizzative messe in campo sul capoluogo e sull'area metropolitana in occasione di Napoli-Cagliari. "La giornata di domani sarà caratterizzata da un robusto dispositivo di forze di polizia per un totale complessivo di 1800 unità . Avremo anche un incremento di steward all'interno dello stadio pari a 1250 steward", aggiunge il Prefetto. E per chi vorrà vedere la partita in piazza, ci saranno " i 53 maxischermi, tre nel comune di Napoli e il resto nei comuni della provincia che trasmetteranno tutti i 90' del match, a differenza del 2023".

Il piano del Comune di Napoli

In un comunicato diffuso dal Comune, viene reso noto che domani il servizio di metro linea 1 e delle quattro funicolari (Centrale, Montesanto Chiaia e Mergellina) sarà sempre attivo così come alcune linee autobus. Ai parcheggi interscambio Brin, Colli Aminei, Pianura e Bagnoli, già aperti h24, si uniranno Frullone, Centro Direzionale, Aulisio e Grimaldi. Gli stessi servizi, si legge nella nota, saranno offerti da Anm a cittadini, visitatori e turisti per i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto, anche per i giorni 24, 25 e 26 maggio.

La parata scudetto con i bus scoperti

Ancora in stand by il discorso relativo all'eventuale festa scudetto. L'ipotesi più probabile è che la data scelta, sempre in caso di vittoria del quarto tricolore, ricadrà su lunedì 26 maggio. La parata con la coppa prenderà il via alle ore 15 da lungomare Caracciolo, con i due bus scoperti con a bordo i calciatori azzurri che sfilerebbero per le vie del centro città. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di un incontro ad hoc programmato per la giornata di sabato. "Quello che accadrà lunedì è ancora in itinere - spiega ancora Manfredi -. Per la sfilata stiamo ipotizzando questa data perchè la festa il sabato si protrarrà oltre gli orari canonici e la domenica le forze dell'ordine sono dimezzate. Quindi lunedì pomeriggio anche perchè la mattina tanti ragazzi saranno a scuola e non potrebbero partecipare all'evento".

La squadra di Conte in ritiro

Nel frattempo i tifosi azzurri si stanno organizzando per sostenere la squadra di Antonio Conte: “Indossa la maglia, la sciarpa. Porta una bandiera (rigorosamente nei colori sociali). Evita di usare gli slogan già presenti nella nostra curva. Con il nostro amore, portiamo il Napoli alla vittoria!”, è questo il messaggio diffuso tramite volantini dalla Curva A in vista di Napoli-Cagliari. La squadra azzurra, per la prima volta in questo campionato, effettuerà un ritiro pre-partita, nonostante il calcio d’inizio sia fissato per domani alle le 20.45: il gruppo azzurro è arrivato nel pomeriggio all'hotel Gli Dei di Pozzuoli, come testimoniano alcune foto apparse suo social dello stesso albergo.