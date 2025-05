Napoli campione, lo scudetto di De Laurentiis: “ricostruzione” vincente con Conte

NAPOLI - C’è stato un tempo in cui il verbo “ricostruire” sembrava una resa preventiva alle ambizioni di una tifoseria. Un’estate bollente, un presidente acclamato per aver preso Conte, apprezzato per aver anticipato fondi che in realtà poi non sono arrivati (leggi: soldi per Osimhen), con un gruppo da rifondare. E invece no. È bastato leggere tra le righe, o meglio tra i post su X e tra le dichiarazioni rilasciate in occasione di diversi eventi — che riguardassero le strategie del club (stadio, centro sportivo) o il calcio giocato. Qualche frase da interpretare, emozioni da decifrare. È stato un presidente-sentinella : ha lasciato fare, ma non ha mai smesso di vigilare. «Non siamo al Fantacalcio», scriveva l’8 novembre, prima di partire per Los Angeles . Era un messaggio alla piazza, delusa dal tonfo interno contro l’Atalanta. Lui, invece, chiedeva tempo. Lo stesso tempo che oggi lo ha riportato in cima. Con questo scudetto, il secondo della sua gestione, De Laurentiis affianca Corrado Ferlaino nella storia del club: due titoli a testa. Ma con un ‘dettaglio’ che fa tutta la differenza. De Laurentiis non ha avuto Maradona , ma una visione generale e, in questa stagione, un condottiero come Conte.

La giusta scaramanzia

Lo scudetto 2024/25 è figlio di tutto questo. Di un presidente che a settembre twittava solo per dire: «Per scaramanzia non diciamo nulla». Ma bastava poco per intuire che il Napoli lo stava sorprendendo. Dopo Napoli-Monza, quando la squadra si ritrovò in vetta senza che ancora nessuno osasse pronunciare la parola scudetto, lui già sentiva qualcosa. E quando il Napoli andò a sbancare San Siro contro il Milan, il 29 ottobre, non resistette: «Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!!». Come un padre che fa i complimenti ai figli solo quando superano davvero se stessi. Poi, di nuovo, Los Angeles. Ma al ritorno, per Napoli-Roma del 24 novembre, c’era. In tribuna, e anche il giorno dopo, davanti ai murales di Maradona insieme a Conte e Di Lorenzo, per rendere omaggio a D10S nel giorno della sua scomparsa. «Valeva la pena tornare da Los Angeles!», scrisse dopo aver battuto i giallorossi. Quel giorno De Laurentiis capì che non serviva rincorrere paragoni, ma soltanto lasciarsi vivere.

Vent'anni di ADL

Ricostruire, lo aveva detto, non significa distruggere: significa posare mattoni nuovi sopra fondamenta solide. E i suoi vent’anni da presidente, celebrati a inizio stagione, confermano che è andata così. Ha costruito e twittato. Poche parole, ma da vero motivatore. Il 25 gennaio, dopo la vittoria sulla Juve, festeggiava tre punti per nulla banali: «Forza Napoli Sempre! Avanti così!!!». Il 23 febbraio, in un momento di incertezza dovuto al ko di Como: «Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare… Noi siamo il Napoli». E infine il 27 aprile, dopo essersi ripreso la vetta: «Sangue freddo. Calma e gesso». Come a dire: siamo vicini, ma non è ancora il momento di urlare. Adesso sì, lo è. Ora può lasciarsi andare. Aurelio De Laurentiis ha scritto il secondo capitolo di una storia cominciata nel 2004, dal fallimento e dalla Serie C. Senza Maradona, ma con una visione. La sua.