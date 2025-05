Napoli, tutto sulla festa di lunedì: i bus scoperti, i maxischermi e quanto durerà

La festa a Napoli è appena iniziata. Il delirio in tutta la città per il quarto scudetto dopo la vittoria decisiva contro il Cagliari ha fatto scatenare il popolo azzurro. Festeggiamenti che sono destinati a continuare ancora per settimane, ma il clou arriverà lunedì con il bus scoperto che sfilerà per la città. Si prevedono quasi 100mila tifosi che parteciperanno al corteo che partirà dal Molo Luise alle 15 e si fermerà a Piazza Vittoria per poi tornare indietro. I giocatori arriveranno in barca e poi saliranno sul bus. Agli estremi dell'area verranno installati anche quattro maxischermi per permettere di seguire la festa anche a chi non riuscirà a entrare.