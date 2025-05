Conte, e adesso? Cosa farà il tecnico del Napoli: tutte le ipotesi in campo

Napoli s'è svegliata con i tre colori dello scudetto negli occhi e il suono delle trombe che ancora scandisce il tempo come un orologio a cucù. La città della gioia è quasi incredula ma straordinariamente felice. Come il suo presidente, Aurelio De Laurentiis, 76 anni oggi e due titoli come Ferlaino. In due anni solari e tre campionati, senza Maradona: «Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi», ha spiegato il presidente a Radio Crc. Mentre lunedì sul Lungomare andrà in scena la sfilata dei campioni sul bus scoperto. Antonio Conte, il grande artefice della cavalcata, l'architetto e il condottiero di una squadra vera, di acciaio e cuore, sarà in cima a godersi la festa. Poi, però, bisognerà chiarire il futuro: «State sereni, Conte è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni», ha aggiunto Adl.