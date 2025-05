Conte a Ischia alla festa di compleanno di De Laurentiis: primo incontro dopo la serata Scudetto

De Laurentiis a Ischia per il compleanno: ci sarà anche Conte

Non si tratterà di un summit ufficiale per parlare del futuro, ma di un primo incontro informale, una chiacchierata tra le parti dopo i grandi festeggiamenti in città.

Le parole di De Laurentiis sul futuro di Conte

Dopo Napoli-Cagliari, De Laurentiis aveva parlato così di Conte: "Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto e secondo me se uno vuole mettersi a disposizione in maniera straordinaria come ha fatto quest'anno welcome, siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché l'anno prossimo mi farebbe piacere che si cimentasse con la Champions".