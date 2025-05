De Laurentiis su Conte: "Vedremo quello che accadrà, chi vivrà vedrà"

"Se ti mettono le corna, non lo vuoi mai sapere..."

La questione però resta una sola, dopo aver conquistato lo scudetto, Conte resterà o non resterà? De Laurentiis, indirettamente, ammette di non saperlo, pur lasciando capire quel che si auspicherebbe:"In un matrimonio uno non vuole mai sapere se la moglie o il marito ti metterà le corna. Ognuno spera che l’altro sia rispettoso di quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto o dei legali o davanti a un prete quando si tratta di uno sposalizio. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e soffre l’ambiente deve cambiare aria, e questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è un rapporto straordinario, di rispetto reciproco e di grande professionalità, e proprio per questo lo ringrazio. Quello che mancava a Napoli da due anni è ritornato finalmente, perché vincere al Sud contro le squadre del Nord in tre anni due Scudetti non è una cosa facilissima, ahimè, anche quando soprattutto uno cerca di tenere i conti a posto e non creare i debiti. Quindi, conti e Conte, le cose vanno bene insieme… Adesso vedremo quello che accadrà, chi vivrà vedrà".