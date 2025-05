Lo spritz McTominay e l'ambo 4-23: Napoli non smette di gioire

NAPOLI - (dall’inviata) È come quando trascorri una straordinaria notte d'amore con la persona dei tuoi sogni e poi la mattina dopo non riesci a godertela perché temi che sia già andata via. Ecco, Antonio Conte non è andato via da Napoli ma, il giorno dopo lo straordinario quarto scudetto, in città il timore è forte. E, a tratti, quasi affianca la gioia grande, grandissima, infinita, del tricolore. Il perché è chiaro: Napoli non si vuole fermare , i napoletani non vogliono dire basta. E Antonio Conte, dopo l'addio di Luciano Spalletti, è davvero l'uomo dei sogni . La gente si fida di lui e si percepisce nelle strade, nei vicoli, nei Quartieri, sul lungomare. Lì, dove tutto anche adesso (e sempre) profuma di Diego, Conte è il più cercato.

A caccia di Antonio

Intorno all'ora di pranzo si sparge la voce che sia in una nota pizzeria non lontana dalla casa di Totò, ma è una fake news. C'è chi dice che nella notte, lasciato lo stadio, abbia girato la città seminascosto in scooter ma anche questa sembra una bugia. I napoletani vorrebbero abbracciarlo fino a stritolarlo, ma mica solo lui. I cronisti chiedono chi è stato l'uomo scudetto: Conte vince a mani basse, subito dopo c'è ovviamente McTominay ma sono tanti anche quelli che nominano il presidente De Laurentiis. Sotto al murale di Maradona c'è il delirio e quando la finestra sul volto di Diego si apre per mostrare un super scudetto numero 4 l'apoteosi è totale. C'è chi regala l'ambo dello scudetto (4-23, se interessa), chi fa la fila nelle edicole per acquistare il Corriere dello Sport e tutti i cimeli di una giornata storica, chi spera di fare un selfie con Diletta Leotta e chi, infine, chiede ai giornalisti presenti: «Ma sapete quando arriva De Bruyne?».

Anema e core

La colonna sonora è variegata ma "Anema e core" di Serena Brancale e "Pedro Pedro" di Raffaella Carrà la fanno da padrone. La città è un infinito calderone di emozioni: i turisti sono stregati, le magliette azzurre migliaia, a pochi metri da piazza Plebiscito nello stesso striscione ci sono Pedro, Orsolini, San Gennaro e Maradona. Un parrucchiere regala ai primi 100 clienti la tintura azzurra ai capelli («ma dopo uno shampoo va via»), a San Gregorio Armeno è già Natale con i campioni in formato statuina. Per chi vuole divertirsi un po' c'è lo Spritz scudetto con una goccia di gin scozzese.

Napoli, il messaggio di Gravina

La giornata scorre via rapidamente, arrivano i complimenti del presidente della Figc, Gravina: «Per chi ama lo sport, il calcio in particolare, l'esplosione di gioia cui abbiamo assistito è quanto di più bello si possa immaginare, perché celebra il rapporto più autentico e profondo tra i tifosi e la loro grande passione». E quando il sole tramonta, al netto di qualche polemica sulla sicurezza (pronte le smentite di sindaco e questore su certe cifre non confermate) si inizia un po' a rallentare. E a rendersi conto che si è fatto qualcosa di grande. Un giovane ragazzo sale in motorino, indossa una maglietta con la foto di Conte e Spalletti che si danno il "5" e la frase: "Costruiamo ricordi". Giusto così, in fondo è pur sempre amore.