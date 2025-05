McTominay e il super record: è tra i cinquanta giocatori più influenti al mondo

Sono passati otto mesi, da quel 29 agosto, ma il video di Scott McTominay che arriva all’aeroporto di Capodichino tra due ali di folla è ancora il primo a comparire quando si accede al canale YouTube ufficiale del Napoli. C’erano 300 tifosi in adorazione quel giorno ad accogliere lo scozzese e chissà quanti di loro sarebbero stati pronti a scommettere che, solo otto mesi e trentasei partite dopo, McT sarebbe diventato McFratm. L’eroe del quarto scudetto. Il centrocampista da tredici gol e sei assist in stagione , l’Mvp della Serie A invidiato da mezzo mondo e adottato dalla città in quell’abbraccio collettivo andato in scena sul Lungomare in un pomeriggio di un lunedì da campioni d’Italia.

McTominay, numeri super

Un primo anno italiano da record per il debuttante McTominay, con 16 partecipazioni attive (12 gol e 4 assist) in campionato. In carriera l’ex United non aveva mai raggiunto questi numeri: nelle otto stagioni a Manchester, aveva impiegato 255 partite per mettere in bacheca 29 gol, di cui sette realizzati nel 2023/2024. Per trovare qualcuno che gli si avvicini in Serie A bisogna tornare indietro al 2010/2011, con l’impatto devastante del Profeta Hernanes sul nostro campionato: undici gol e sei assist alla sua prima stagione alla Lazio. Al ballo dei debuttanti dell’ultima Serie A, McTominay merita senza dubbio il primo giro di pista e un posto d’onore nella classifica cannonieri, stravinta da Retegui con venticinque marcature, ma che prima dello scozzese vede comparire solo attaccanti: Kean, Lukaku e Dovbyk. Oltre a essere stato il giocatore che ha segnato più gol in situazione di 0-0 (otto), Scott ha contribuito a vincere una grossa fetta del tricolore anche con i suoi gol, considerato che hanno fruttato ben 10 punti al Napoli campione. E in un campionato deciso in volata soltanto all’ultima giornata, ogni punto ha contato. Non solo. La sua rete all’andata contro il Como, la prima della sua vita azzurra e un fulmine che in 26 secondi appena ha fatto esplodere di gioia il Maradona, è la seconda più veloce della stagione dopo quella realizzata da Soulé all’Empoli in 22 secondi. Con un impatto del genere, il titolo di Most valuable player dell’annata 2024/2025 non potrebbe essere più giustificato.

Lo studio del Cies

Non stupirà che l’ultimo report del Cies abbia inserito McTominay tra i cinquanta calciatori più influenti del mondo nella stagione ormai quasi conclusa. Tra i centrocampisti offensivi Wirtz si prende la vetta della speciale classifica ma McT eguaglia i livelli di Palmer, Bellingham e Musiala: gli unici riusciti nell’impresa di mettersi alle spalle (di poco) l’highlander dal cuore azzurro. A seguire tutti gli altri, da Lookman a De Ketelaere fino a Bernardo Silva e Ödegaard. L’indice utilizzato dall’osservatorio sul calcio è stato calcolato sulla base delle prestazioni in sei abilità, con McT che svetta nel gioco aereo: il suo è il valore più alto della top 15 e il terzo migliore tra tutti i centrocampisti offensivi nei sessanta campionati considerati, dietro a Torró dell’Osasuna e Goretzka del Bayern. Non è difficile crederci, considerati i suoi 191 centimetri di muscoli e cuore. Scott predilige il destro, con cui ha segnato otto marcature, ma anche di testa ha trovato la via del gol in tre occasioni: e delle nove reti di testa segnate dal Napoli in questa stagione, ben una su tre porta la sua firma. In campionato hanno fatto meglio di lui solo Piccoli, Retegui e Lucca, tutti a quota cinque.

"Siamo qui per vincere, non per scattare foto", aveva profetizzato McTominay nel video di quel primo giorno napoletano. Lui ci ha sempre creduto.