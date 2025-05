Conte: “Qui a Napoli c’è una visione comune”. De Laurentiis: “Asseconderò Antonio in tutto”

Conte rimane al Napoli: "C'è la stessa visione e voglia di costruire basi solide"

"Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra l'allenatore e il club - le prime parole di Conte -, per valutare la stagione com'è andata, se c'è stata corretta visione e se nel futuro c'è la stessa visione e la stessa voglia di conseguire determinati obiettivi. Mi sembra una cosa normale che accade in tutti i club. C'è un contratto, visto che la visione comunque collima e abbiamo la stessa visione, si continua perché siamo persone serie e si va avanti. In questi giorni abbiamo parlato e ci siamo confrontati, abbiamo visto un po' quella che è stata la stagione con le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato qualcosa di incredibile e bellissimo con tutti i tifosi napoletani. Abbiamo fatto tutte le valutazioni che fa ogni club col proprio allenatore. Siccome ripeto, c'è la stessa visione e la voglia di costruire basi solide per il Napoli, si continua in maniera normale con un contratto e c'è voglia di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere i tifosi napoletani quanto più orgogliosi possibile. Questo è l'obiettivo del club. Penso che la cosa più importante quando intraprendi nuove sfide sia sposare in toto la città e il club. L'ho sempre fatto anche in passato".