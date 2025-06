David e non solo: Conte e il Napoli a caccia di nuovi gol

Da ll’estate e dal mercato ormai alle porte il Napoli prenota nuovi gol per confermarsi anche il prossimo anno. Uno degli obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna sarà quello di incrementare il rendimento offensivo della squadra di Conte che ha appena vinto lo scudetto con il sesto attacco del campionato (59). È partita la caccia ad un nuova prima punta che possa sistemarsi accanto a Lukaku (14 gol e 10 assist, nessuno in Serie A ha raggiunto la doppia cifra nelle due voci) in un reparto che - esterni a parte - s aluterà Simeone e dove la posizione di Raspadori al momento è in bilico . Il suo futuro è ancora tutto da definire.

Al Napoli servono più gol: David e non solo

Il Napoli ha già bloccato Jonathan David, altro svincolato di lusso oltre a De Bruyne. Manna ha in pugno il 25enne canadese che ha appena concluso la sua esperienza al Lille con cui ha segnato 109 gol in 232 presenze. Numeri di spessore per un giocatore che il club ha trattato a lungo e con cui c’è l’accordo, in attesa delle valutazioni di Conte. David è un centravanti mobile che svaria su tutto il fronte offensivo, micidiale in area di rigore, scattante sotto porta, ma anche abile a legare i reparti con la sua tecnica. Viktor Gyokeres, invece, ha concluso l’ultima sua stagione con 54 gol, cinque in meno di quelli realizzati dal Napoli in campionato. È un dato, questo, che dà il senso alla dimensione del sogno legato allo svedese, anni 26, di proprietà dello Sporting Lisbona, uno dei più forti centravanti al mondo ambito dai migliori top club europei e con una valutazione extralarge. Ecco perché, ad oggi, è solo un pensiero stupendo, un sogno da numeri pazzeschi: 97 gol in 102 presenze con la maglia dello Sporting. Uno per ogni partita, o quasi. In più fa assist, si muove per la squadra, ha tecnica, potenza, velocità. È un centravanti completo già accostato da mesi alle big inglesi e non solo. La concorrenza è alta e il prezzo altissimo. Oltre a David, ce ne sono altri di centravanti più vicini alla realtà che appartengono alla lista di idee e intuizioni del club per migliorare i dati offensivi del Napoli.

I nomi per l'attacco del Napoli

L’elenco degli attaccanti nel mirino è lungo e comprende anche Darwin Nunez, 25 anni, in uscita dal Liverpool con cui ha segnato 40 reti in tre stagioni, e Moise Kean, 25 anni anche lui, 19 gol nell’ultima stagione con la maglia della Fiorentina (è stato il vice capocannoniere dietro Retegui) e con una clausola da 52 milioni di euro che sarà valida dall’1 al 15 luglio. Sempre in Italia piacciono Bonny (21) del Parma, 6 gol nell’ultimo campionato, e Lucca (24) dell’Udinese nel mirino del Napoli già dalla scorsa estate e che ha vissuto un’annata importante raggiungendo la doppia cifra: 12 reti. Nomi e profili differenti per un’estate in cui saranno tante le riflessioni sull’attacco. Il Napoli vuole confermarsi ai vertici e per farlo Conte sa bene che, con le tante competizioni e le partite che aumenteranno, bisognerà acquistare sul mercato anche nuovi gol. Tra sogni, suggestioni e opportunità concrete.