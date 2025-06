Lobotka: "Sto bene al Napoli. L'atmosfera scudetto è stata incredibile"

Napoli, Lobotka: "Devo ancora metabolizzare lo scudetto"

Nei prossimi giorni ci saranno le due amichevoli contro Grecia e Israele e bisognerà valutare le sue condizioni dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite della stagione. Ma non lo hanno fermato dal festeggiare lo scudetto: "Devo dire, però, che la mia caviglia ha sicuramente resistito durante i festeggiamenti! L'atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni. Sto ancora cercando di metabolizzare quanto abbiamo realizzato. L'emozione che ho provato è indescrivibile". E in vista delle partite con la nazionale: "Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è stata molto impegnativa e le ultime partite sono state difficili, anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni. Ora è complicato per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non sono sicuro delle reali condizioni della mia caviglia".