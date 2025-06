Lo scudetto del Napoli fa colorare di azzurro le terme

Le feste per il quarto scudetto del Napoli continuano senza sosta in tutta la Campania. Un evento speciale ci sarà sabato prossimo, 7 giugno, a Telese Terme, in provincia di Benevento. Per l’occasione le terme si coloreranno di azzurro per il grande evento promosso dallo storico Napoli Club Valle Telesina, con il patrocinio del Comune di Telese Terme, nello scenario unico delle Terme di Telese. A partire dalle ore 17.00, le Terme si trasformeranno in un villaggio azzurro tra musica, spettacolo e passione a cura di Emme Erre passione e Spettacolo. Un programma ricchissimo, pensato per tutte le età: animazione per bambini, stand tematici, ospiti d’eccezione e intrattenimento fino a tarda notte.