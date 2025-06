Mercato Napoli, le mosse di Conte e Manna: dall'attesa per Frattesi all'affondo per Lee Kang-in

NAPOLI - Non solo Bonny. Il Napoli ha bisogno di incrementare il tasso realizzativo, avendo chiuso la stagione della grande impresa scudetto con il sesto attacco del campionato. Il sogno è Viktor Gyökeres , 27 anni oggi, svedese dello Sporting Lisbona che piace in Premier e all’Atletico Madrid. Costi elevati, concorrenza e una valanga di gol: 54 in 52 partite coppe comprese; 39 su 33 partite di campionato. Una furia inarrestabile. È un sogno e resta sullo sfondo. Tra l’altro, con l’Atletico potrebbe profilarsi un incrocio interessante di profili vari: sia il Napoli sia i Colchoneros sono su Darwin Nuñez, 25 anni , attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. Con tutto questo movimento sul fronte, potrebbe crearsi un’occasione per gli azzurri: il norvegese Alexander Sorloth , 29 anni e 20 gol nell’ultima Liga. Piace.

Napoli, David si allontana

La lista di mercato del Napoli è molto ampia, profonda in tutte le categorie, piena di alternative proposte all’attenzione di Conte. Soprattutto dopo la brusca frenata sul fronte Jonathan David: l’attaccante canadese, 25 anni, svincolato dal Lilla è stato a un passo dalla firma, ma poi sono venute fuori una serie di perplessità e la pista s’è raffreddata. Molto, in questa fase.

Napoli, Conte a caccia di esterni

Sul fronte degli esterni, alternative notevoli: da Noa Lang, 25 anni, olandese del Psv, a Federico Chiesa del Liverpool, 27 anni, Dan Ndoye del Bologna, 24 anni, e Igor Paixão, brasiliano del Feyenoord di 24 anni. Loro sono tutti buoni per la fascia sinistra, una corsia sulla quale bisognerà intervenire magari con un bis se Neres sarà dirottato definitivamente a destra. Scelte orientate da Conte. Come le valutazioni su Edon Zhegrova, esterno destro kosovaro di 26 anni che il ds Manna aveva bloccato in stile David e in uscita dal Lilla come il canadese. Il primo affondo, comunque, è in atto su Lee Kang-in, trequartista coreano del Psg, un uomo duttile che può fare la mezzala e giocare più avanzato, uno in grado di produrre gol e assist. I campioni d’Europa sono stati ufficialmente informati dell’interesse del Napoli e stanno valutando: sia nell’estate 2024 sia a gennaio si rifiutarono di inserirlo sul tavolo delle trattative per Kvara, ma ora la storia dovrebbe cambiare, soprattutto perché il calciatore aspira ad avere più spazio di quello ricavato nella stagione appena conclusa: più o meno la metà dei minuti complessivi, neanche un secondo nella finale di Champions vinta con l’Inter. A proposito: discorso a parte merita Davide Frattesi, 25 anni, primo obiettivo per il centrocampo, inevitabilmente sospeso all’ingresso del nuovo allenatore. Stand-by.

Napoli, per la difesa c’è Beukema

Valutazioni sui terzini: piace molto lo spagnolo Miguel Gutierrez del Girona, 23 anni. Tra i centrali il primo della lista è Sam Beukema, olandese del Bologna di 26 anni. Da capire le posizioni di Federico Gatti con la Juve, 26 anni, Matteo Scalvini con l’Atalanta, 21 anni, e Lisandro Martinez con lo United, 27 anni, argentino (vale il discorso degli extracomunitari).