De Laurentiis: "Il Napoli ha vinto un grande campionato. Falso che gli altri fossero deboli" 

A Napoli è tempo di programmare la nuova stagione che per gli azzurri partirà dai classici due ritiri a Dimaro e a Castel Di Sangro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri parlando dell'ultima stagione: "Le cose sono andate di lusso. Non bisogna dimenticare che la grande capacità di Conte è stata quella di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare, e nell'ultima sono capitati in maniera numerosa". Armonia piena tra i due dopo la decisione dell'allenatore di rimanere a Napoli: "Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Merito a lui se abbiamo vinto lo scudetto . Qualcuno diceva 'mah, però, quest'anno i club sono deboli'. Falso! È stato un campionato della Madonna, con tutto il rispetto . Tutte le squadre si sono rinforzate: Bologna, Lazio, la Roma da quando è arrivato Ranieri ha fatto un campionato a sè stante".

De Laurentiis e la critica al calcio: "Siamo il teatrino per gli altri"

La critica di De Laurentiis è verso coloro che hanno evidenziato come la quota scudetto nell'ultima stagione sia stata più bassa rispetto alle scorse annate: "I punti non vogliono dire nulla, ho visto anche quelli degli altri campionati europei e non li ho visti questi alti punteggi. Non ci dimentichiamo che le istituzioni calcistiche non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se l'Inghilterra, con il calcio più ricco del mondo, perde 750 milioni ogni anno, vuol dire che c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Se abbiamo dei campionati dove chi vince lo fa con 20 punti di vantaggio sulla seconda, vuole dire che c'è qualcosa che non funziona. Lo dico da tempo che gli stati generali del calcio andrebbero aperti soltanto per chiarire che non siamo lì a fare il teatrino per gli altri".

De Laurentiis: "De Bruyne un fuoriclasse. Mercato? Non fate domande sciocche"

Il presidente del Napoli ha parlato poi dell'arrivo di De Bruyne: "L'operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli...". Poi chiude parlando del calciomercato: "Non fate domande sciocche su chi compriamo, dobbiamo fare un assist al Trentino e all'Abruzzo. Siamo l'unico club che non serve che vada fuori dal mondo e che riesce a portare centinaia di migliaia di tifosi nei ritiri. Fate domande corrette, tanto di cosa dobbiamo parlare. Siamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Tutti i giorni scrivete che stiamo comprando 50 giocatori e mi faccio delle belle risate. Tutti quelli sul mercato sono del Napoli".