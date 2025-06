Calciomercato Napoli, De Laurentiis scatenato! Ndoye, Bonny e non solo: tutti i nomi sulla lista di Manna

Via Emilia, la strada del mercato italiano del Napoli. Tra Parma e Bologna, vecchie storie che tornano attuali e altre che invece sono pronte a svilupparsi. Con la dovuta calma e la classica accortezza che è propria delle prime battute, delle fasi iniziali di una campagna acquisti che dirà tanto di tutto ma a tempo debito. Proprio come ha specificato De Laurentiis. In altre parole: eccezion fatta per q uegli obiettivi già trasformati in trattative, o addirittura in calciatori pronti ad essere annunciati come Kevin De Bruyne , il ds Manna proverà a scremare nomi e a limare prezzi che in questa fase sembrano ancora molto elevati. Valutazioni di partenza, si chiamano così: 25 milioni è quella per Ange-Yoan Bonny, professione centravanti, mentre si aggira intorno ai 40 milioni quella per Dan Ndoye, l’esterno offensivo del Bologna che Conte aveva indicato subito dopo la cessione di Kvara come rinforzo di gennaio e che ora ha scalato le posizioni della lista estiva . Lui è probabilmente il pezzo pregiato cedibile del suo club; o meglio, da quelle parti sanno perfettamente quanto sia difficile ora trattenere il giocatore svizzero e l’etichetta d’incedibile riconosciuta in inverno è già caduta.

Il Napoli su Ndoye per completare l'attacco

Ndoye, 24 anni, è uno dei prototipi che piacciono a Conte perché ha talento, gol e assist, agisce a sinistra e a destra e ha doppia fase: completo, giovane e in crescita. Con Italiano non si scherza esattamente come non si scherza con lui e così Ndoye ha imparato a giocare sull’uomo e a sacrificarsi, e dall’esperienza quotidiana con il suo ultimo allenatore ne è uscito tatticamente molto migliore. Con una Coppa Italia vinta da protagonista. La figura del protagonista, per la verità, la rimediò anche contro il Napoli al Dall’Ara, in quell’1-1 che a conti fatti valse un punto fondamentale per lo scudetto: a pareggiare la rete di Anguissa fu proprio lui, Dan Ndoye, di tacco. Una magia a coronare una serata da migliore in campo. Una delle tante dell’ultima stagione riassunta nei numeri che dicono: 8 gol e 4 assist in 30 partite di campionato; un gol e due assist in tre esibizione di coppa. E ha fatto anche la Champions, certo, guadagnando esperienza. Del Bologna piace anche Sam Beukema, difensore olandese di 26 anni che anche il ct Ronald Koeman ha promosso pubblicamente in attesa della convocazione.

Lista acquisti, ci sono altri nomi

Ieri, intanto, il ds Manna ha parlato con Cherubini, l’ad del Parma, innanzitutto di Bonny. Yoan, come da scheda personale sui social, ha 21 anni e un futuro potenzialmente importante: la pensa così anche l’Inter, tanto che con il Napoli c’è una sfida in atto che richiama l’ultima stagione del testa a testa scudetto. Il Cholito Simeone è in uscita - piace al Genoa e al Torino - e Bonny potrebbe arrivare, ma si vedrà: la valutazione, dicevamo, è ancora alta, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di chiudere il colpo e anticipare i nerazzurri. Non sarà facile, certo, ma la pista è concreta: è nel mirino da gennaio. Parallelamente, Manna ha chiacchierato con Cherubini di Zion Suzuki, giapponese di nazionale ma statunitense di nascita, 22 anni (23 il 21 agosto): portiere di prospettiva, sicuramente un coraggioso, un esplosivo un po’ naif. Un’idea a prescindere dal rinnovo di Alex Meret, due volte campione d’Italia e nuovo contratto prolungato di due anni. Parallelamente, una deviazione sulla strada. Verso Nord: richiesto Fabio Miretti, 21 anni, l’ultima stagione in prestito al Genoa dalla casa base Juventus. Manna lo conosce benissimo sin dai tempi della Next Gen. E lo ha sempre osservato e apprezzato, inserendolo già in passato nelle liste di mercato: centrocampista duttile, con Vieira ha giocato mezzala, nel tris di trequarti e nei tre davanti. Ha due fasi e buonissime doti offensive. Tre gol e tre assist, il suo score. Il Napoli è in agguato.