Il Napoli a caccia della punta: da Lucca a Sorloth, tutti i nomi

NAPOLI - Aspettando l’addio di Osimhen, il Napoli lavora al futuro. L’obiettivo è regalarsi nuovi gol dal mercato dopo i 59 dell’ultimo campionato. Il sesto attacco per la squadra che ha vinto lo scudetto. Un dato da migliorare. In pole, adesso, c’è Ange-Yoan Bonny, 21 anni, francese del Parma, valutazione: 25 milioni. Una soluzione per oggi e per domani con dialoghi già avviati tra i due club: mercoledì il direttore sportivo Giovanni Manna si è confrontato con l’amministratore delegato del Parma, Cherubini, con cui ha chiacchierato anche del portiere Suzuki. Il Napoli vuole chiudere subito (l’agente è Federico Pastorello) per anticipare l’ Inter che pure è interessata al giocatore.

Bonny e non soli: gli altri nomi per l'attacco del Napoli

Bonny, seguito da gennaio, sarebbe la perfetta alternativa di Lukaku ma anche un potenziale alleato. Un investimento che il club azzurro è pronto a fare per un attaccante veloce che non vive solo per il gol (6 quest’anno) ma apre varchi per i compagni, gioca molto di fisico e tecnica, sa sacrificarsi, è generoso. Nel calcio verticale di Conte, coi suoi sprint, sarebbe utile per allungare la squadra e per farla salire. Non è un caso che, dopo la conferma di Conte, il Napoli abbia messo in stand-by Jonathan David. L’attaccante che si sta svincolando dal Lilla era stato bloccato, poi il direttore sportivo Manna ha virato altrove le proprie attenzioni. A Parma, appunto. Da Bonny. Il suo nome appartiene a un lungo elenco di giocatori differenti per età e caratteristiche ma anche spessore. L’agenda comprende anche Lucca (24) dell’Udinese, ad esempio. Un altro centravanti molto fisico che piaceva già dalla scorsa estate. Ci sono, come detto, anche profili differenti, tra occasioni e sogni proibiti. Come Gyokeres dello Sporting, 54 gol nell’ultima stagione, un centravanti straordinario che costa tantissimo e per cui la concorrenza è pronta a fare follie. Soprattutto dalla Premier League. Un sogno, appunto. Nel mirino anche Darwin Nunez (25), in uscita dal Liverpool, Moise Kean (25) della Fiorentina (ha una clausola da 52 milioni valida dall’1 al 15 luglio) e Alexander Sorloth (29) dell’Atletico Madrid, un’idea nel caso da approfondire.