Napoli scatenato sul mercato: assalto a Ndoye e Lee

Il vento dell’Ovest si mischia con quello dell’Est. Ed è sempre e solo mercato, la capitale del mondo Napoli, un microcosmo in evoluzione totale, nomi che vengono e che vanno. Poche certezze, in questa fase: Dan Ndoye su tutte, insieme con Sam Beukema obiettivi individuati dal ds Manna sul panorama italiano. Fronte Bologna: l’esterno svizzero, 24 anni, è una delle priorità per l’attacco, gioca a sinistra e ci sa fare anche a destra, ha forza fisica e talento, porterebbe in dote gol e assist, due fasi, e ha il gradimento totale di Conte. Il manager, il boss della cerimonia d’investitura dei calciatori che dovranno arricchire la scena in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su quattro fronti. Con il fregio del gran ritorno in Champions. Dicevamo: il tecnico indicò Ndoye già a gennaio, dopo l’addio di Kvara, ma ora i valori sono cambiati e per il momento è di 40 milioni di euro la valutazione di partenza del Bologna. Una quindicina in più di quanti ne sarebbero bastati in inverno per vestirlo d’azzurro.

Napoli su Ndoye: l'incontro

De Laurentiis, però, è stato chiaro presentando i ritiri estivi e scivolando qua e là sulle dune del mercato: in questa fase bisogna andare cauti, più avanti magari le valutazioni saranno più contenute, ma Ndoye è uno che piace. È ritenuto un tipo giusto esattamente come Beukema (26 anni). Doppio fronte aperto, con il Bologna a recepire con attenzione le richieste per non accorciare troppo la coperta di Italiano. È ovvio. E così, se in merito al difensore centrale olandese si ragiona attentamente, sul collega si avranno segnali chiari la prossima settimana: gli agenti di Ndoye parleranno con il responsabile dell’area tecnica bolognese Sartori. Il Napoli è in attesa. Sicuro delle proprie intenzioni: dall’incontro verrà fuori il futuro.

Mercato Napoli tra centrocampo e attacco

Manna, però, ha altri totem: Lee Kang-in, coreano di 24 anni del Psg, centrocampista offensivo che gravita nei suoi radar ormai da tre sessioni di mercato. Estate 2024 nell’ambito della trattativa per Osi e Kvara; a gennaio nel bis decisivo per Khvicha; e ora. Però slegato: con l’investimento giusto si può fare, non è più incedibile. A centrocampo l’altra priorità è Davide Frattesi, obiettivo impossibile d’inverno e punto interrogativo tra le domande dell’Inter: la storia sembrava giunta ai titoli di coda con Inzaghi, ma la rivoluzione tecnica in atto imporrà quantomeno una chiacchierata con Chivu. Si vedrà. Ma il Napoli è forte sul tema, fortissimo, Manna chiacchiera regolarmente con il suo agente Giuseppe Riso. Lo stesso di Buongiorno: a proposito, 26 anni ieri, auguri con scudetto. Da verificare la posizione di Frank Anguissa, uomo mercato, sirene d’Arabia e una valutazione che il Napoli non farà scendere sotto i 20-25 milioni. Un discorso simile a quello di Stanley Lobotka, clausola rescissoria da poco più di 25 milioni nel contratto. Manna ha chiesto info anche su Fabio Miretti, 21 anni, una stagione in prestito al Genoa e la proprietà Juventus. Il Toro, nel frattempo, guarda a Michael Folorunsho. In questi giorni Manna ha parlato con il Parma di Ange-Yoan Bonny, 21 anni, centravanti francese che piace molto anche all’Inter: 25 milioni, la sua prima valutazione. Attendere, prego: il discorso è sempre lo stesso, la giostra è solo partita. E tra un po’ decollerà: la settimana prossima, dopo martedì, sarà ufficiale l’ingaggio di Kevin De Bruyne.