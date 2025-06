La vita di De Bruyne tra solidarietà e passioni: cuore, cucina e Ginger Pelé

Stavolta non c’è da preoccuparsi o da temere, si potrà tranquillamente urlare il suo nome senza doverlo per forza associare ad un aereo perso. De Bruyne sta arrivando e con l’attore Macaulay Culkin non condivide solo il cinematografico caso di omonimia (Kevin è il nome del famosissimo bambino che interpreta nel film “Mamma, ho perso l’aereo”) ma anche una certa somiglianza che in molti hanno notato. Ci ha scherzato anche lui, Kdb, riconoscendola e cavalcandola con video divertenti come quando imita il piccoletto che a casa si brucia col dopobarba, scena iconica della pellicola natalizia degli anni novanta. De Bruyne è un ragazzo, 34 anni il 28 giugno, e come tale ha dedicato la sua vita a molteplici passioni oltre al calcio. Dalla cucina ai videogiochi, dalla moda alla natura costruendo a suon di assist una famiglia pronta a seguirlo nella sua nuova avventura italiana.