NAPOLI - Napoli si è svegliata con un sorriso nuovo. Uno di quelli larghi, increduli, che fanno fatica a prendere forma anche quando la notizia non è ancora ufficiale. Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un giocatore del Napoli. Stamattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, in attesa di incontrare De Laurentiis e firmare il contratto. Ma basta già questo per incendiare l’entusiasmo della città. Il nome circolava da settimane, era più un sussurro poi si è trasformato in una possibilità concreta, frutto del lavoro del ds Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis. Ora è realtà. E il popolo azzurro è esploso. «Una cosa impensabile fino a qualche anno fa», scrivono sui social. «Lo prendevamo solo alla PlayStation», aggiunge qualcuno. Ma c’è anche chi lo definisce «il colpo più importante dell’era De Laurentiis», e chi sogna in grande: «Vogliamo arrivare il più avanti possibile in Champions League». Oppure, semplicemente: «Un sogno». E ancora: «Quando l’ho letto ho pensato fosse uno scherzo», «De Bruyne al Napoli è fantascienza diventata realtà», «Stiamo parlando di uno dei migliori cinque al mondo», «Non ci credo finché non lo vedo al Maradona».