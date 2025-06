Conte: "Continuo a Napoli perché ho avuto rassicurazioni. Il segreto di Pulcinella è..."

Da campione d'Italia, Antonio Conte si sente finalmente del tutto a suo agio e così, ai microfoni di Sky Sport, si è confessato senza filtri, tornando su alcune indiscrezioni che erano trapelate nei mesi scorsi: "È il segreto di Pulcinella quello che è successo: durante l'anno alcune cose non mi hanno fatto felice - le parole dell'allenatore del Napoli nella trasmissione 'Federico Buffa Talks' - l'arrivo solo all'ultima settimana di McTominay, Neres, Lukaku e Gilmour già non mi era piaciuto. A gennaio poi tutti sapete benissimo cosa è successo. Io penso di essere stato molto bravo ad incassare, a non dare alibi ai calciatori e a me stesso. Quando tu firmi ci sono oneri e onori". A fine stagione, dopo qualche tentennamento, Conte ha deciso di restare alla guida del Napoli: "Quando abbiamo parlato, nel momento in cui mi hanno confermato gli errori commessi durante il percorso di questo primo anno di matrimonio, quando ho avuto rassicurazioni, abbiamo deciso di continuare , perchè c'è uno scudetto da difendere e un lavoro da tutelare. Si fa tanto per arrivare al traguardo e vincere, a Napoli me la sono goduta. Perchè altrimenti non ha senso fare tutti questi sacrifici".

Conte e la Juventus: tutta la verità

Poi, sulla possibilità di tornare alla Juventus, Conte puntualizza: "La cosa che mi è dispiaciuta è che su un eventuale divorzio tra me e il Napoli a un mese dalla fine del campionato si sia parlato di me alla Juventus. Io non avevo alcun accordo con la Juve. A chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: non parlerò con nessuno fino a quando non avrò parlato con il presidente De Laurentiis". L'allenatore del Napoli non nega il suo affetto per i bianconeri: "Per me la Juve, era e sarà sempre la Juve così come il Lecce. Nessuno potrà mai inficiare il mio sentimento nei confronti della mia storia, dove sono cresciuto. Mi dà fastidio perchè a volte dietro il mio personaggio in tanti ci marciano, perché mi rendo conto che il mio nome è diverso. Anche quest'anno alla presentazione a Napoli in piazzetta iniziano a chiedermi di saltare al 'chi non salta juventino è'. Io li stoppo e dico che non potete chiedermi di fare qualcosa che non farò mai. Ma così come sarà quando andrò via da Napoli. Ci vuole rispetto".

