Dybala accoglie De Bruyne in Serie A: il messaggio social per la nuova stella del Napoli

ROMA - L'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai ufficiale, con il belga che dopo le visite mediche a Villa Stuart ha firmato il contratto che lo lega ai campioni d'Italia. E se il popolo azzurro è impazzito di gioia, con la statutetta dell'ex Manchester City realizzata dal maestro Genny Di Virgilio che ha già trovato posto nel presepe, felice per il suo sbarco in Italia è anche Paulo Dybala che non vede l'ora di sfidarlo in campo.