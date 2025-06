Un appuntamento da non perdere in edicola domenica 15 giugno: il Corriere dello Sport sarà in tutte le edicole della Campania con una prima pagina speciale "'O SOLE MIO" in formato maxi da collezione tutta dedicata a Kevin De Bruyne, il nuovo asso del Napoli già diventato un idolo dei tifosi azzurri.

