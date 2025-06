Affare Juanlu: il Napoli tratta con il Siviglia

NAPOLI - È stato ben indottrinato, Juanlu. Mai parlare di mercato quando si è impegnati con la nazionale, soprattutto in una competizione importante come l’Europeo Under 21. E così, dalla Slovacchia, il laterale spagnolo è stato chiaro anche quando AS gli ha chiesto se sapesse della presenza di Giovanni Manna, ds del Napoli, giovedì a Nervión, negli uffici del Ramón Sánchez-Pizjuán, per parlare di lui con procuratori e rappresentanti del Siviglia. «Questi argomenti li lascio ai miei agenti. E ancor di più adesso, che sono concentrato al 100% con la nazionale. Penso solo a fare un buon Europeo in questi giorni». Dichiarazioni ultra mature, non fa una piega: ma la realtà è un’altra. Juanlu Sánchez, che può coprire tutta la fascia destra - come ha fatto bene anche ieri nella vittoria in rimonta sulla Romania (2-1) - un accordo con il Napoli ce l’ha già, fino al 2030. Ora si aspetta, con l’inizio della nuova settimana, che il Siviglia abbassi le pretese (20 milioni) e si avvicini a Manna, che dopo una prima offerta ne ha presentata una più alta: 12 milioni di base fissa e 2 di bonus. Anche questa, però, è stata rifiutata.