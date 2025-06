De Bruyne diventa De Brownie a Sorrento: c'è un gelato che fa impazzire i tifosi del Napoli

È scoppiata la De Bruyne mania tra i tifosi del Napoli. L'arrivo del fuoriclasse belga dal Manchester City ha infiammato la piazza, reduce dalla grandissima gioia per il quarto scudetto conquistato e la permanenza di Antonio Conte sulla panchina. L'ex pupillo di Guardiola ha iniziato ufficialmente la sua avventura con gli azzurri con la firma sul contratto e sarà alla corte di Conte a partire dai ritiri estivi per preparare al meglio la prossima stagione. I tifosi napoletani non vedono l'ora di ammirarlo in campo, e intanto si concedono altri piaceri.