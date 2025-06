Napoli, il quarto scudetto diventa uno studio all'Università Federico II

Il calcio, a Napoli , non è solo uno sport: è una cultura, identità e sogno collettivo. E quando questo sogno si realizza per la quarta volta, diventa anche materia di studio. Oggi (giovedì 19 giugno 2025), alle ore 17.30, la Sala del Consiglio del Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Napoli Federico II ospita l'evento " Anatomia di una Vittoria: Scienza, Passione e Cultura di un Sogno Azzurro ". Un talk inedito, pensato per raccontare e analizzare la storica vittoria del Napoli da una prospettiva che fonde emozione e razionalità, cronaca e accademia. Ad aprire l'incontro sarà il Prof. Gionata De Vico , Direttore del Dipartimento, con un'introduzione che paragona il successo calcistico a quello di un team scientifico: entrambi frutto di sinergia, metodo e talento. A condurre il dibattito sarà la giornalista Valeria Grasso , che darà voce a vari ospiti provenienti dal mondo del giornalismo sportivo, della medicina, della dirigenza calcistica e della ricerca scientifica.

Un "sistema Napoli" studiato come un organismo vincente

Il talk si svilupperà lungo più direttrici: si partirà dal racconto emozionale del 23 maggio 2025, data scolpita nella memoria dei tifosi, per arrivare a una lettura più tecnica e strutturale del successo. I giornalisti Valter De Maggio e Gianluca Gifuni offriranno una narrazione coinvolgente della stagione, mentre il dirigente sportivo Enrico Fedele analizzerà gli equilibri interni e le strategie di gestione. Da parte sua, il dott. Massimiliano Sirignano, consulente dello staff medico del SSC Napoli, racconterà il ruolo della preparazione fisica e mentale nel mantenere alto il rendimento. Il dialogo si arricchirà grazie agli interventi dei professori Sergio Esposito (Fisiologia Vegetale) e Antonio Pescapè (Ingegneria Informatica), che proporranno punti di vista originali: dal paragone botanico della crescita di una pianta a quello di una squadra, alla sostenibilità economica del "modello Napoli", fino all'uso dei big data e dell'intelligenza artificiale nelle scelte tattiche. In chiusura, una riflessione corale sull'eredità culturale del trionfo azzurro: come questo scudetto possa diventare una spinta creativa per il territorio, un generatore di energia sociale e un esempio per i giovani che sognano di eccellere, dentro e fuori dal campo. La serata si concluderà con l'AG4IN Summer Party, un momento conviviale per celebrare la vittoria in modo informale.