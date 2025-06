Napoli, Ndoye gioca al rialzo: cosa manca per chiudere

NAPOLI - Un incontro dopo l’altro, per costruire un Napoli già quasi completo entro i primi giorni di ritiro in Trentino. Giovanni Manna è al lavoro su più fronti e tra questi c’è quello che porta a Dan Ndoye (24), uno degli esterni offensivi più apprezzati in Italia dopo l’ultima stagione. Nei giorni scorsi il ds ha incontrato gli agenti dello svizzero , che piace tantissimo per duttilità, intensità e capacità di coprire entrambe le fasce. Non c’è ancora l’intesa tra il Napoli e il giocatore, le cui richieste economiche restano alte : servirà almeno un altro colloquio per limare i dettagli e trovare la quadra sull’ingaggio. Solo dopo, Manna potrà bussare alla porta del Bologna con l’ok del calciatore, e tentare di abbassare la richiesta rossoblù, ferma a 40 milioni . Il Bologna, intanto, si sta già muovendo per trovare un’alternativa, anche perché sa che trattenere Ndoye controvoglia potrebbe diventare complicato. Del resto, proprio qualche settimana fa, dal ritiro della Svizzera, Ndoye aveva apertamente detto di gradire la stima di un allenatore come Conte. Il Basilea , il suo ex club, è spettatore interessato : detiene una percentuale sulla futura rivendita e tifa affinché l’affare vada in porto. Ndoye è la prima scelta per la fascia, ma restano calde anche le piste parallele: Noa Lang del Psv, sempre apprezzato, Federico Chiesa - in uscita dal Liverpool - e a Jadon Sancho . L’inglese ha però un ingaggio fuori portata, anche se i contatti con il Manchester United, cominciati un anno fa per McTominay, si possono riaprire da un momento all’altro.

Osimhen, la cessione non si sblocca

E poi c’è il solito, lunghissimo capitolo Osimhen. La clausola da 75 milioni valida solo per l’estero è sempre lì, congelata. Il Napoli non intende cederlo in Serie A, tanto meno alla Juventus. Il Galatasaray sogna il grande colpo, ha preparato una strategia per l’ingaggio e vuole riportarlo a Istanbul, ma la destinazione più concreta resta l’Arabia Saudita: l’Al Hilal aveva provato a prenderlo già durante la finestra di mercato aperta ai club impegnati nel Mondiale per Club, ma Osi ha detto no. Ha rifiutato 40 milioni a stagione per godersi con serenità le vacanze in Nigeria. Solo dopo, si riparlerà di tutto: i sauditi sono pronti a tornare alla carica, il Napoli aspetta di sbloccare la situazione per intervenire su un nuovo attaccante centrale. La priorità, lo sanno tutti, si chiama Darwin Nuñez (25). Manna ha parlato con il suo entourage, il giocatore ha aperto, anche se il Liverpool preferirebbe monetizzare subito con una cessione in Arabia. Ma l’uruguaiano vuole restare in Europa, in Spagna o magari proprio in Serie A. Ed è per questo che l’azzurro resta una meta gradita. In secondo piano, ma sempre vivo, il nome di Lorenzo Lucca, già d’accordo con il Napoli: l’intesa con l’Udinese non è ancora definitiva, ma ci si lavora. Il classe 2000 rappresenta l’opzione giovane, meno dispendiosa. Se poi dovesse partire Raspadori, ma le richieste al momento mancano, allora gli attaccanti in arrivo potrebbero diventare due.

Napoli, frenata per il portiere Milinkovic

Intanto resta in agenda anche il nome del secondo portiere. Vanja Milinkovic-Savic (28), numero uno del Torino e della Serbia, è stato trattato piuttosto concretamente, ma al momento l’affare ha subito una frenata. Il Napoli valuta anche profili più giovani, meno costosi e con ampi margini di crescita: tra questi c’è Zion Suzuki (21), giapponese di proprietà del Parma. Un nome nuovo, interessante, per una casella che non sarà riempita con urgenza.