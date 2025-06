Billing ringrazia Napoli: il messaggio d'addio è da brividi

Billing ringrazia Napoli: "Lo scudetto è qualcosa che ricorderò per sempre"

Così Billing sul suo account Instagram ufficiale, salutando ufficialmente la città di Napoli: "Cari napoletani. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato questo bellissimo club. I ricordi che abbiamo prodotto, voi tifosi che acclamavate il mio nome e noi che abbiamo vinto lo scudetto nel modo in cui lo abbiamo fatto, è qualcosa che ricorderò per sempre. Al club, ai miei compagni di squadra e alla città... dal profondo del mio cuore grazie per avermi accolto come avete fatto fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Ora sosterrò e seguirò sempre la SSC Napoli. Vi Amo, Forza Napoli Sempre", ha concluso Billing.