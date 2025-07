Lukaku su De Bruyne e Lucca: "Ora possiamo difendere lo scudetto. Conte? Mi può aiutare in campo se..."

NAPOLI - Romelu Lukaku ha le idee chiare e un mantra preciso: "Fare meglio ogni giorno" . È da questa filosofia che parte il lavoro dell’attaccante belga nel ritiro di Dimaro, sede della prima fase della preparazione del Napoli. Intervistato da Sky Sport , Lukaku ha parlato del suo impatto con il gruppo, dei nuovi arrivati e del desiderio di migliorare costantemente, sia a livello personale che collettivo. Tra i volti nuovi su cui Romelu ha posato lo sguardo c’è Lucca, giovane punta italiana arrivata per rinforzare il reparto offensivo. "Che impressione mi ha fatto? Ottima – ha spiegato Lukaku –. Gli ho dato qualche consiglio, soprattutto sulla parte tattica. Noi abbiamo tante giocate codificate, e cerco di aiutarlo a capire i movimenti degli altri calciatori. Con lui abbiamo un’arma in più per difendere lo scudetto”.

Lukaku su De Bruyne e Conte

Lukaku, che nella scorsa stagione ha avuto un ruolo cruciale nella conquista del tricolore, dimostra così di voler essere anche un punto di riferimento fuori dal campo. Ma non solo Lucca. L’attaccante ha anche espresso entusiasmo per un altro innesto d’eccezione: Kevin De Bruyne. L'arrivo del suo connazionale ha acceso l'entusiasmo dei tifosi e dello stesso Lukaku, che ha raccontato il rapporto speciale che lo lega al centrocampista ex Manchester City. "Gli ho detto di farsi vedere, di essere protagonista come lo è stato al City e in Nazionale. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, tutti sanno che rapporto abbiamo. Sono molto contento d’averlo qui: ha deciso di essere dei nostri e non possiamo che rallegrarcene. Conte? Sempre più duro, ma ci sprona a dare il massimo ogni giorno".