Gutierrez fa da jolly per Conte: "Gioco ovunque per il Napoli. I rientri di De Bruyne e Anguissa fondamentali"

L'esterno spagnolo, che nell'emergenza si è rivelato una preziosa risorsa, carica gli azzurri in vista della prossima sfida contro il Lecce: cos'ha detto
Napoli

Napoli

NAPOLI - Le due vittorie di fila ottenute a Verona e poi contro il Torino al Maradona hanno riportato fiducia ed entusiasmo in casa Napoli, dove pian piano inizia a svuotarsi anche l'infermeria e tornano a disposizione alcuni big in vista del rush finale di campionato, in cui la squadra di Antonio Conte è chiamata blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Gutierrez su De Bruyne e Anguissa

"Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori. Avere due giocatori come loro è fondamentale - ha sottolineato l'esterno azzurro Miguel Gutierrez ai microfoni di 'Radio Crc' parlando del rientro del belga e di quello del camerunense a centrocampo -. Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Clean sheet? La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio".

 

 

Il retroscena sulla richieste di Conte al Napoli

Nell'emergenza proprio lo spagnolo classe 2001, arrivato in estate dal Girona e impiegato anche a destra da Conte, si è rivelato una preziosa risorsa per il Napoli: "Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì". Gutierrez ha poi raccontato come il tecnico prepara le partite: "Le richieste di Conte, ovviamente, variano in base alla settimana e alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche - ha aggiunto -. Il gol contro la Fiorentina lo ricordo con grande emozione: è molto importante per me perché è stato il primo, ma spero che ce ne saranno molti di più".

L'impatto con la Serie A e le differenze con la Spagna

Gutierrez ha poi raccontato il suo impatto con la Serie A"Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest'anno sto imparando a giocare anche in un altro modo". Chiusura infine sulla prossima sfida contro il Lecce al Maradona (sabato 14 marzo, ore 18): "La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida. Ultime 10 partite? Le prepariamo attentamente per conquistare i 3 punti".

