Gutierrez fa da jolly per Conte: "Gioco ovunque per il Napoli. I rientri di De Bruyne e Anguissa fondamentali"

Il retroscena sulla richieste di Conte al Napoli

Nell'emergenza proprio lo spagnolo classe 2001, arrivato in estate dal Girona e impiegato anche a destra da Conte, si è rivelato una preziosa risorsa per il Napoli: "Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì". Gutierrez ha poi raccontato come il tecnico prepara le partite: "Le richieste di Conte, ovviamente, variano in base alla settimana e alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche - ha aggiunto -. Il gol contro la Fiorentina lo ricordo con grande emozione: è molto importante per me perché è stato il primo, ma spero che ce ne saranno molti di più".