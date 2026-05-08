Lucca, Lang e i rientri da gestire: sono 5 i prestiti pronti a tornare a Napoli

Napoli, il peso del patrimonio

Il Napoli si ritrova a gestire un capitale “congelato” di circa 65 milioni di euro. È questa la cifra investita per il duo composto da Lorenzo Lucca (35 milioni) e Noa Lang (30 milioni). Operazioni pesanti, nate con l'ambizione di consolidare il reparto offensivo e finite, per ragioni diverse, nel limbo dei prestiti. Il rientro di Lucca dal Nottingham Forest è forse il dossier più delicato. L'attaccante, che in Premier ha vissuto una stagione sciagurata con un solo gol, sette presenze e un infortunio, sarà da valutare al suo rientro, ma non è affatto escluso che possa subito ripartire per altre destinazioni, con il Napoli che cercherebbe di non svenderlo. Discorso simile per Noa Lang: l'esterno torna dal Galatasaray, dove ha fatto leggermente meglio. Due gol in Champions, ma zero in undici presenze nel campionato turco. Le sue doti tecniche non sono mai state in discussione e non è da escludere che resti, anche se il Napoli ha puntato forte su Alisson Santos: con il brasiliano potrebbe formare la nuova coppia di esterni a sinistra.

Napoli, rebus da risolvere

Se Lucca e Lang rappresentano il tesoretto da tutelare, i profili di Lindstrom e Rafa Marin aggiungono altre sfumature. Il danese rientra con l'etichetta di “oggetto misterioso”, praticamente tutto da decifrare. In Germania, al Wolfsburg, si è di nuovo infortunato e ha messo a referto solo undici presenze, di cui quattro da titolare. Rafa Marin, dal canto suo, rappresenta una soluzione in più per la difesa, ma il suo futuro dipenderà molto dalle offerte che arriveranno e dalla volontà del club di continuare a puntare sulla sua crescita. Se non altro viene da una stagione positiva al Villarreal.

Marianucci, possibile un ulteriore prestito per completarne la maturazione

Infine c'è Luca Marianucci. Il giovane difensore, rientrante dal Torino, incarna la linea verde che tornerà strategica per la proprietà: un profilo su cui lavorare con calma, magari attraverso un ulteriore prestito per completarne la maturazione, ma pur sempre un pezzo di quel mosaico che il Napoli sta provando a comporre.

In attesa di capire se il progetto continuerà nel segno di Conte o se ci sarà una nuova rivoluzione tattica, la dirigenza azzurra sa di non poter sbagliare la gestione di questi rientri. Non si tratta solo di fare numero in ritiro, ma di attuare una vera e propria operazione di recupero crediti.