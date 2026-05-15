Rrahmani carica il Napoli: "Col Pisa match point da sfruttare", poi svela: "Due i compagni più difficili da marcare"

"La mia prima casa non è più in Kosovo , ma a Napoli . Compagni difficili da marcare? Direi Giovane e Alisson . Contro il Pisa un match point da sfruttare". Così Amir Rrahmani ai microfoni di Radio CRC. Il difensore del Napoli ha parlato di quella che, ormai, sente come la sua città: "Dopo tanti anni a Napoli posso dire che la mia prima casa non è più in Kosovo , ma è qui. Obiettivo 300 presenze? Più ne faccio meglio è, per la società e per me, perché vuol dire che ne sono capace".

Rrahmani carica il Napoli: "Atteggiamento importantissimo contro il Pisa"

Con il Pisa vittoria d'obbligo per riscattare la sconfitta contro il Bologna e chiudere i giochi per la qualificazione in Champions League: "La partita contro il Pisa è molto importante, sappiamo che servono tre punti per conquistare la Champions League. L'atteggiamento con cui entri in campo è importantissimo ed in Napoli-Bologna non è stato quello giusto. Sicuramente cercheremo di migliorare le cose che abbiamo sbagliato per non ripeterle contro il Pisa. Cinque punti in 5 partite? Abbiamo giocato contro il Como ed il Bologna che non sono squadre semplici da affrontare. Molto dipende però anche dalla nostra concentrazione e dalla nostra preparazione. In più quando gli avversari giocano con la testa libera e senza obiettivi possono crearti più problemi".

Rrahmani: "Giovane e Alisson Santos in compagni più difficili da marcare"

Diversi i temi toccati: "Per quanto riguarda gli attaccanti più difficili da marcare, tra i miei compagni di squadra direi Giovane o Alisson Santos. Per quanto riguarda gli avversari, abbiamo giocato con tantissimi giocatori forti in questi anni, anche in Champions League: non ne so dire uno specifico".

Rrahmani: "Anno particolare, ma siamo sempre stati nelle parti alte della classifica"

Si avvicina il tempo dei bilanci: "Quest'anno è stato particolare sotto molti punti di vista, soprattutto per gli infortuni e le tante soluzioni che abbiamo dovuto trovare. Non è stata una situazione facile da gestire. Contro il Pisa sarà un match point che dobbiamo sfruttare: non dobbiamo arrivare all'ultima partita per la conquista del nostro obiettivo".

"Per tutto l'anno siamo sempre stati nelle parti alte della classifica, sarebbe un peccato non concludere la stagione nel modo giusto. Il Pisa entra in campo senza nessun obbligo di vincere, ormai sono già retrocessi, ma tutto dipende da noi e da come affrontiamo questa gara. I veri tifosi restano sempre al nostro fianco, indipendentemente dai risultati positivi o negativi".