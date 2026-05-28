Allegri si libera dal Milan e aspetta il Napoli 

Una corsa a tappe con colpi di scena e imprevisti sempre dietro l'angolo in attesa dell'annuncio ufficiale. Italiano o Allegri, Allegri o Italiano. Sono loro i candidati a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, che domenica ha salutato Napoli con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto. De Laurentiis ha fretta, vuole affidare subito il Napoli a un nuovo allenatore e ha già mosso passi importanti per la scelta definitiva. E tra i due, tra Allegri e Italiano, è sfida vera , apertissima. Lunedì l'attuale allenatore del Bologna aveva sorpassato Max. Nel giro di due giorni incontrerà il suo club e il presidente Saputo per capire se e come riuscirà a liberarsi del suo attuale contratto, in scadenza nel 2027. Ieri, invece, altro dettaglio emerso, un potenziale ostacolo sul cammino di De Laurentiis verso la scelta dell'erede di Conte . Una sorta di possibile freno all'effetto domino delle panchine che tiene in ballo diversi club, Napoli compreso.

Allegri e il Milan

Allegri, pur essendo stato sollevato lunedì dall'incarico di allenatore del Milan, non è ancora libero. Non del tutto. Ha ancora un altro anno di contratto - in caso di Champions sarebbe scattato anche il rinnovo automatico fino al 2028 - e il club rossonero sta dettando i tempi del suo futuro. Al momento sembra un problema che potrebbe condizionare il valzer allenatori e dunque le mosse degli altri club, ma la soluzione potrebbe essere più veloce del previsto. Il Napoli ha già l'accordo con l'agente di Allegri, Branchini, per un biennale. Se De Laurentiis sceglierà Max, dunque, servirà diplomazia e un pizzico di pazienza per superare anche queste resistenze emerse da parte del Milan. Nulla di impossibile, sia chiaro. Potrebbe servire qualche giorno in più, ma comunque l’uscita di Max dall’universo Milan non dovrebbe tardare. In tutto ciò De Laurentiis ha un volo per Los Angeles già pronto: dalla prossima settimana sarà in America e vuole partire avendo chiuso il capitolo relativo all’annuncio sul nuovo allenatore.

Italiano in attesa

L'altra strada del Napoli porta a Italiano. Come Max, un altro vecchio pupillo del presidente azzurro. Martedì proprio De Laurentiis aveva incontrato a Roma i suoi agenti, Diego Nappi e Francesco Caliandro. Un confronto positivo su diversi argomenti e questioni che aveva portato al sorpasso su Allegri. Ma la corsa non è terminata perché tutto è in ballo e tutto può ancora succedere. La scelta del nuovo allenatore del Napoli resta così in bilico e, come detto, oggi o al massimo domani potranno essere giornate chiave anche sul fronte Italiano. La riunione con il management del Bologna chiarirà alcuni aspetti, dato che il contratto con il club rossoblù è ancora in essere. Intanto, parallelamente, si continuerà a lavorare su Allegri, provando ad ammorbidire la posizione del Milan nei giorni di un restyling che, oltre all'allenatore, ha portato al divorzio anche con Tare, Furlani e Moncada.

Il bivio: la corsa contro il tempo

L'uno o l'altro, Allegri o Italiano. Ore calde e decisive. De Laurentiis sfoglia la margherita, riflette e prova a immaginare il Napoli affidato a uno dei due allenatori. Entrambi in passato erano già stati accostati al Napoli. Anzi, Allegri era pronto un anno fa a raccogliere l'eredità di Conte in caso di addio. Poi la festa scudetto e la scelta di restare avevano spinto Max al ritorno a Milano. Italiano è un vecchio pallino di AdL. Nel 2021 andò negli spogliatoi dello Spezia per complimentarsi personalmente con lui dopo la vittoria a Fuorigrotta. E nel 2023 ci pensò per il dopo Spalletti, ma Italiano era blindato dalla Fiorentina. Oggi, tre anni dopo, i tempi possono essere maturi. Ma potrebbero esserlo anche per Allegri. È una corsa contro il tempo, sono giorni decisivi. La panchina del Napoli resterà libera ancora per poco.