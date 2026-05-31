Stellini, durissima risposta a De Bruyne dopo le accuse a Conte: "Né gioia, né entusiasmo di essere a Napoli"

“Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione ". Così Cristian Stellini , vice allenatore di Antonio Conte al Napoli , ha replicato alle dichiarazioni di Kevin De Bruyne , nelle quali il centrocampista belga si è detto contento per il cambio in panchina .

Stellini: "De Bruyne non ha trasmesso né gioia né entusiasmo"

Ai microfoni di Nieuwsblad, De Bruyne aveva parlato duramente dopo l'addio di Conte dal Napoli: "Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo. Se sono contento che Conte vada via? Sì. Secondo me non doveva restare". Un'accusa che ha scatenato la replica di Stellini, storico vice del tecnico leccese. "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia". De Bruyne sarà infatti impegnato con il Belgio, assieme al compagno di club Lukaku, al prossimo Mondiale.

"Modric ha guidato il Milan con leadership. Essere professionisti significa capire cosa serve"

Stellini ha quindi paragonato il contributo di De Bruyne al Napoli a quello dell'altro grande campione trasferitosi in Serie A la scorsa estate, Modric: "Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.