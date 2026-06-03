Conte saluta: "Due anni vincenti di forti emozioni, grazie Napoli"

Il momento dei saluti è arrivato. Antonio Conte , attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha dato il proprio addio al Napoli . "Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione! Semplicemente... grazie di cuore Napoli". Ad accompagnare la didascalia, le immagini dell'allenatore, assieme allo staff e alla squadra, in posa con sullo sfondo la Curva al termine dell'ultima gara stagionale al Maradona.

Napoli e Conte ai saluti dopo due anni e altrettanti trofei

Termina così, dopo due anni, l'avventura di Antonio Conte al Napoli. Un biennio nel quale il tecnico leccese ha conquistato lo Scudetto, il quarto della storia del club, e la Supercoppa. Un primo e un secondo posto, quindi due qualificazioni di fila in Champions League. Lo stesso Conte lo scorso 24 maggio aveva già annunciato il proprio addio, esplicitando le proprie motivazioni in conferenza stampa: "Un mese fa ho chiamato il Presidente senza sapere niente e gli ho detto che ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare. Non c'è stato nessun ridimensionamento o inversione del percorso".

Il futuro di Conte e del Napoli

Come successore di Conte il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. Prima di annunciare il tecnico livornese, però, il club dovrà attendere la risoluzione del suo contratto con il Milan. Per quanto riguarda Conte, invece, lo stesso ha dichiarato nella già citata conferenza stampa: “Il mio futuro? Per ora sento solo chiacchiere. La Nazionale? Mi ricordo cosa ho detto, ovvero che se fossi il presidente della FIGC tra tutti gli allenatori ci metterei Antonio Conte. Ho letto anche il nome di Guardiola, ma la Federazione è pronta? Io sono il primo a dire prendiamo Guardiola, ma ci sono i fondi? Io anche riposarmi”. Delle ultime ore un forte interesse da parte del Fenerbahce: il candidato presidente Hakan Safi, in piena sfida elettorale con Aziz Yildirim, ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. La proposta confezionata per Antonio è di 15 milioni di euro a stagione.