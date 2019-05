Parma, Faggiano su Inglese: «Impossibile il riscatto a 25 milioni»

PARMA - "Non dimentico che le griglie di partenza dei bookmakers ci davano per spacciati prima che cominciasse il campionato". Questa l'ammissione del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano che, ai microfoni di ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, torna sulla salvezza dei gialloblù: "Non ci aspettavamo tanti infortuni, specialmente in turni infrasettimanali ed altri eventi sfortunati, ma si va avanti. Nessuno di noi pensava fosse tutto semplice, ma dopo la partita persa dal Napoli a Empoli penso che siano fischiate le orecchie a tutti. Bisogna seguire le orme della Juventus, ma loro hanno una marcia in più, è molto difficile. Sono organizzati e se anche devono mettere da parte una bandiera, lo fanno: valutano in base al loro budget". Sugli obiettivi della prossima stagione, anche di mercato: "La nostra è una squadra che si deve consolidare. Il prossimo anno dovremo prima prenderci la salvezza, poi se verrà qualcosa in più ben venga. Inglese? Abbiamo il riscatto fissato a 25 milioni e merita tanto. Siamo stati sfortunati anche noi che non lo abbiamo potuto vedere per tutto l'anno. A quelle cifre, però, ci è impossibile riscattarlo: in ogni caso proverò a contrattare. Sepe? Vedremo, prima pensiamo a chiudere nel migliore dei modi il campionato, poi dopo una settimana di pausa parleremo di nuovo di mercato - conclude Faggiano -".

Il Parma conquista la salvezza e i tifosi del Tardini